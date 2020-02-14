Sancaktepe Belediyesinden Sevgililer Gününe özel toplu nikah programı

Sancaktepe Belediyesine 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek için başvuran 30 çift, Başkan Av.Şeyma Döğücü’nün de katıldığı toplu nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, hayatlarını birleştirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, bugün Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplu nikah töreninde 30 çiftin nikahını Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü kıydı. Evlilik akdi için müracaat eden 30 çiftin mutluluğunu paylaşan Başkan Döğücü, geleceğin teminat altına alınması konusunda en önemli hususun evlilik olduğunu belirtti.

Salonda bulunan çiftleri tek tek tebrik edip düğün pastasını çiftlerle birlikte kesen Başkan Döğücü, dünya evine girecek çiftler ile bol bol fotoğraf çekindi.

Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Döğücü, toplumun temelinin aile olduğunu, ailenin temelinde de karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurgulayarak, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmemesi temennisinde bulunarak, "Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgi bizim hayatımızın vazgeçilmezi. İnsan olarak nasıl maddi gıdalara ihtiyaç duyuyorsak ruhumuzun gıdası da sevgi. Sevgisiz ne aile olur ne toplum olur. Dolayısıyla ben sevgililer gününü çok anlamlı buluyorum. Ve gençlerimiz bugün evlenmeyi tercih etmişler bize müracaat çok oldu biz de onları bu anlamlı günde yalnız bırakmak istemedik. Nikahlarını bizzat kıyıyoruz. Buradaki toplu nikaha müracaat eden bütün gençlerimize burada da kendilerine hediyeler takdim ediyoruz. Sevgililer gününde bizde onlara böyle bir jest yapmış olduk. Gönülden tebrik ediyoruz," dedi.

Dünya evine giren çiftlerden biri ise, ”Bizim için de gerçekten farklı bir tecrübe oldu daha önceki nikahlar böyle sade geçerdi. Başkanımızdan da Allah razı olsun eşlik etti bize yalnız bırakmadı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

