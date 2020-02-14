YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe Belediyesinden Sevgililer Gününe özel toplu nikah programı

Sancaktepe Belediyesinden Sevgililer Gününe özel toplu nikah programı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesine 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek için başvuran 30 çift, Başkan Av.Şeyma Döğücü’nün de katıldığı toplu nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, hayatlarını birleştirdi.14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, bugün Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplu nikah töreninde 30 çiftin nikahını Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü kıydı.

Sancaktepe Belediyesine 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmek için başvuran 30 çift, Başkan Av.Şeyma Döğücü’nün de katıldığı toplu nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, hayatlarını birleştirdi.
14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, bugün Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplu nikah töreninde 30 çiftin nikahını Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü kıydı. Evlilik akdi için müracaat eden 30 çiftin mutluluğunu paylaşan Başkan Döğücü, geleceğin teminat altına alınması konusunda en önemli hususun evlilik olduğunu belirtti.
Salonda bulunan çiftleri tek tek tebrik edip düğün pastasını çiftlerle birlikte kesen Başkan Döğücü, dünya evine girecek çiftler ile bol bol fotoğraf çekindi.
Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Döğücü, toplumun temelinin aile olduğunu, ailenin temelinde de karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurgulayarak, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmemesi temennisinde bulunarak, "Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgi bizim hayatımızın vazgeçilmezi. İnsan olarak nasıl maddi gıdalara ihtiyaç duyuyorsak ruhumuzun gıdası da sevgi. Sevgisiz ne aile olur ne toplum olur. Dolayısıyla ben sevgililer gününü çok anlamlı buluyorum. Ve gençlerimiz bugün evlenmeyi tercih etmişler bize müracaat çok oldu biz de onları bu anlamlı günde yalnız bırakmak istemedik. Nikahlarını bizzat kıyıyoruz. Buradaki toplu nikaha müracaat eden bütün gençlerimize burada da kendilerine hediyeler takdim ediyoruz. Sevgililer gününde bizde onlara böyle bir jest yapmış olduk. Gönülden tebrik ediyoruz," dedi.
Dünya evine giren çiftlerden biri ise, ”Bizim için de gerçekten farklı bir tecrübe oldu daha önceki nikahlar böyle sade geçerdi. Başkanımızdan da Allah razı olsun eşlik etti bize yalnız bırakmadı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.