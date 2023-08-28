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Sancaktepe Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni: 1200 çocuk sünnet oldu

28.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe Belediyesi’nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleninde bu yaz 1200 çocuk sünnet oldu.

Sancaktepe Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni: 1200 çocuk sünnet oldu

Sancaktepe Meydan Park’ta gerçekleşecek sünnet şöleninde sünnet olan çocuklar ve aileleri düzenlenecek etkinliklerle doyasıya eğlenecek.

Türkiye’nin yerli ve Milli Otomobili TOGG ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün idaresinde sünnet olan çocuklara ilçe turu yaptırıldı. 20 Araçlık konvoy ile yapılan ilçe turunun ardından Sancaktepe Belediye Başkanlığı yanında bulunan Meydan Park’ta düzenlenen İllüzyon,Tahta Bacak, Palyaço, Sanal Balon Turu, Hacivat Karagöz ve çocuk oyunları etkinlikleri ile hem çocuklar hem katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Hem ailelere destek sağlayacak hem de çocuklara güzel bir anı bırakacak toplu sünnet organizasyonda Kuran Tilaveti ile başladı. Sünnet organizasyonuna Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’ de katıldı. Sünnet şölenine katılan çocuklar, sünnet kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Gerçekleştirilen organizasyonla sünnet olan çocuklar ve aileleri unutulmaz eğlenceli anlar yaşarken Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sünnet olan çocuklara hediye takdim etti.

"ERKEKLİĞE İLK ADIMI ATACAKLAR"

1200 kişinin sünnet şöleninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, " evlatlarımızı sünnet ettiriyoruz. 1200 taneye yakın evlatlarımız erkekliğe ilk adımı atacaklar.
Onların sünnetlerin yaptırdık hastane ortamında, bugün de eğleniyoruz. Mevlitlerini yapacağız ve yemeklerini vereceğiz. Rabbim ömürlerini uzun eylesin, sağlıklı huzurlu nice ömürler diliyoruz Sancaktepe’deki evlatlarımıza" dedi.

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