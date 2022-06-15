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Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

15.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir kamyonette 44 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" konusuyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, Ulubey Caddesi'nde park halindeki bir minibüsten kamyonete binmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti.

Polis ekipleri kamyonette yaptıkları kontrol sonucu 12'si kadın, 15'i çocuk 44 düzensiz göçmeni yakaladı. Kamyonet sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

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