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Sancaktepe’de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.07.2022 03:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe’de 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Ankara Caddesinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, önce iki otomobile sonrasında ise 34 EOV 662 plakalı hafif ticari araca ve 34 TAB 56 plakalı taksiye çarptı. Savrularak kaldırımdaki beton bariyere çarpan taksinin şoförü de araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, hafif ticari araçta yaralanan bir kadın ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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