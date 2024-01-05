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Sancaktepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

05.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Sancaktepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

Olay, saat 21.00’de İstanbul Sancaktepe ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Lale Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 P 4282 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

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