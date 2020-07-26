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Sancaktepe’de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesildi.

Sancaktepe’de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesildi. Kurban kesiminde kesim alanını da inceleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kurban pazarında satıcılar ve müşterilere sohbet etti.
İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Sancaktepe’de şükür kurbanı kesildi. Kurban kesimiyle birlikte kurulan kesim alanının işleyişinin denendiğini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şükür kurbanının kesilmesinin ardından pazarı denetledi. Satıcılarla konuşan Başkan Döğücü, müşterilerle birlikte pazarlık da yaptı. Başkan Döğücü, "Buraya güzel bir kesim tesisi kurduk. Burası bundan sonra kalıcı olarak hizmet verecek. Çadırlarımız karşı tarafta. Satıcılarımız çadırlarını orada kurdular. Yaklaşık bir hafta, on gündür burada satışlarını yapıyorlar. Hemen satışların arkasından da kesim alanında vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kesim alanımızın girişinden itibaren başlayarak hayvanların sırayla alınması, hızlıca kesilmesi ve 60’a yakın kasabın burada hizmet verecek olmasıyla inşallah Sancaktepe olarak, belediye olarak vatandaşımıza güzel bir hizmet vermiş olacağız. Biraz önce de gördünüz biz burada hizmetlerimizi hem denemek hem de geçtiğimiz Cuma günü açılan Ayasofya için şükür kurbanı kesmiş bulunduk. Hizmetlerimizin devamıyla burada güzel bir hizmet vereceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

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