YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe’de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı

Sancaktepe’de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı

07.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de bir grup saldırgan, bilinemeyen bir sebeple bir kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladı.

Sancaktepe’de bir grup saldırgan silah ve bıçakla bir kişiyi ağır yaraladı

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi Şenyurt Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup saldırgan, 15 yaşında E.K.S. isimdeki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında saldırganların içinden bir kişi bıçak çekerek 15 yaşındaki E.K.S isimli genci yaraladı. Yaralanan genç, saldırganların arasından yaralı halde kaçmaya çalışırken, saldırganların arasından bir kişi de belinden çıkardığı silahla gence ateş etmeye başladı. Ağır şekilde bıçakla yaralanan 15 yaşındaki genç, bir marketin önüne gelince daha fazla dayanamayıp kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridiyle kapatırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Emre Telli, "15 - 20 tane kişi genç birisini kovalamaya başladı. Birkaç el silah sıktılar ve çocuk marketin önünde düştü. Kanlar içindeydi, sonra ambulans gelip götürdü" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrampaşa Belediyesi’nden İsrail ürünlerine boykot kararıBayrampaşa Belediyesi’nden İsrail ürünlerine boykot kararı
Antalya’da trafik kazası: 2 yaralıAntalya’da trafik kazası: 2 yaralı
Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındıHavaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Abay eczanesi
Bahcelievler
Hikmet eczanesi
Atasehir
Ari eczanesi
Esenyurt
Emre eczanesi
Bahcelievler
Sema eczanesi
Gungoren
Ada eczanesi
Esenyurt
Cadde eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.