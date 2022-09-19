Sancaktepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de 2 bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Safa Mahallesi'nde farklı adreslerden 2 bisikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresler ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli S.E'nin bisikletleri internet üzerinden sattığı M.Y. de yakalanırken, çalınan iki bisiklet de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.E. tutuklandı. M.Y hakkında ise "suç eşyasını satın alma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldı.

