Sancaktepe'de çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yeni doğmuş bebeğin çöp konteynerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan annesi Pervin Y. yapılan itirazın ardından tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Mart'ta Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Pervin Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sorgulanan şüpheli Pervin Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, Pervin Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Hızırbey Caddesi'nde çalışan temizlik görevlileri, 29 Mart sabahı çöp konteynerinde erkek bebek bulmuştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz