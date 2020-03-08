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Sancaktepe’de İdlib şehidi için mevlit okundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için şehadetinin 7’nci gününde Mevlid-i Şerif okundu.Sancaktepe’de şehidin evinin önünde kurulan çadırda okunan Mevlid-i Şerif programına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehidin annesi Nuran Uysal, babası Uğur Uysal ile akrabaları katıldı.

İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için şehadetinin 7’nci gününde Mevlid-i Şerif okundu.
Sancaktepe’de şehidin evinin önünde kurulan çadırda okunan Mevlid-i Şerif programına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehidin annesi Nuran Uysal, babası Uğur Uysal ile akrabaları katıldı. Şehit Uysal’ın ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak hediye edildi. Başkan Döğücü, şehidin annesi ile babasına başsağlığı dileyerek taziye bulundu. Mevlitin ardından taziye çadırında yemek verildi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bizler kadınlarız, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün zorlukların yanında dimdik duran anneler, babalar olarak, şehit anneleri, şehit eşleri, kendileri şehit olan kadınlarız biz. Bugün istedim ki 8 Mart’ta bizim şehidimiz Emre Baysal kardeşimizin ailesi, bu acıyı daha önce yaşamış olan şehit aileleriyle bir araya gelsinler. Acılarını hafifletsinler istedim. Biz kahramanların anaları, babaları olarak burada bulunuyoruz. Bizim çok güçlü bir devletimiz var. İlk günden itibaren komutanlarımızla, hocalarımızla, bütün siyasi partilerimizin temsilcileri ile devlet büyüklerimiz ile hepsi bir bütün olduk. Biz kardeş olduğumuzu, birlikte olduğumuzu, ailemize onların yanında olduğumuzu söylemeye, hissettirmeye çalıştık” dedi.
Öte yandan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağın isminin değiştirilerek, şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın isminin verileceği öğrenildi.

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