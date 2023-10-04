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  4. Sancaktepe'de kaybolan üç kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı

Sancaktepe'de kaybolan üç kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı

04.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de dün akşamdan beri haber alınamayan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 erkek kardeşin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden dün aksam saatlerinden bu yana haber alınamadı.

Çocukların ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri de kayıp çocukları bulabilmek için seferber oldu.

Kardeşlerin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde, evlerinin önünden koşarak hızla geçtikleri görülüyor.

''GÖREN, DUYAN HİÇ KİMSE YOK''

Baba Ayvaz Sağın, 3 çocuğunun dün saat 17.30 sıralarında kaybolduğunu ifade ederek, ''Kamera görüntüsünde 3'ü beraber aşağılara doğru gidiyorlar. O saatten sonra bulamadık. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören, duyan hiç kimse yok. Şüphelendiğim hiçbir şey yok. Herkes sabahtan beri arıyor. Biri görüp benzetse 'Gördüler, benzettiler.' diyeceğiz ama öyle arayan da olmadı.'' diye konuştu.

Çocuklar bugün okula gitmedikleri için telefonla arayan müdüre de durumu ilettiklerini kaydeden Sağın, ''Muhtarların hepsine bilgi verdik. Şu an 30 saati geçti ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz, tek umudumuz bu.'' dedi.

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