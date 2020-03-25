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Sancaktepe’de kültür sanat etkinlikleri yalnızca platform değiştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Covid-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Covid-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından kültür sanat faaliyetleri vatandaşlara ulaştırılacak.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada “Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza evden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz ancak evde de keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Evde kal ama sanatsız kalma diyoruz. Kültür sanat faaliyetlerimizi kaldığı yerden devam ettirmeye karar verdik. Etkinliklerimiz sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam edecek. Konserler düzenleyeceğiz, okuma tiyatroları yapacağız, şiir geceleri, sanatçı sohbetleri yapacağız. Üstelik bu etkinliklerimizin bir çoğunu canlı yapacağız ve teknolojinin el verdiği kadarıyla interaktif bir şekilde olmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve bu sıkıntılı sürecin seyri neticesinde kültür sanat hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bu sezon gerek Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını gerek özel tiyatroların oyunlarını Sancaktepe’de ağırladık. Özel tiyatrolara destek olmak amacıyla prova yapmaları için ücretsiz bir şekilde sahnelerimizi tahsis ettik. Yakın zamanda da Sancaktepe Belediye Tiyatrosu’nu da kuracağız. Biz kültür ve sanatı çok önemsiyoruz, sanat ile vatandaşımızın buluşma noktası oluyoruz. Faaliyetlerimizi dijital platforma taşımak Sancaktepe sınırlarını aşan bir etkinlik olacak. Tüm sanat severleri sosyal medya hesaplarımızdaki canlı performanslara davet ediyoruz” dedi.
Düzenlenecek kültür sanat etkinliklerinin yayınlanacağı sosyal medya adresleri ise şöyle:
İnstagram : sancaktepebeltr
Twitter: @sancaktepebeltr
Facebook @sancaktepebeltr
Youtube : sancaktepebeltr

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