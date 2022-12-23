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Sancaktepe'de otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

23.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de otomobille çarpışarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen Dilek K. idaresindeki 34 BMR 36 plakalı cip ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BPV 112 plakalı otomobil Sancaktepe mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.

Sürücü Dilek K, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

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Sancaktepe kaza

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