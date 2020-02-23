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Sancaktepeliler hamsiye doydu

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneğince düzenlenen Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneğince düzenlenen Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Festivalde hamsi yemek isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
Samandıra Meydanı’nda 3’üncüsü düzenlenen festivale Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Başkan Döğücü ızgaralarda pişirdikleri hamsileri ekmek arası yaparak vatandaşlara ikram etti. Festivalde mehter takımı ile yöresel şarkıcılar sahne aldı. Kemençenin çalındığı festivalde vatandaşlar horon oynadı.
Izgara başında hamsi dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün Trabzonumuzun güzel dernekleri bir araya geldi. Biz de onlara destek olduk. Burada hamsi şenliği yapıyoruz. Mis gibi hamsi kızartması kokuyor. Vatandaşlarımızdan ilgi çok yoğun. Bu akşama kadar burada hamsi yiyeceğiz. Kemençemizi dinleyeceğiz. Aşıklarımızın atışmasını dinleyeceğiz. Güzel bir gün geçireceğiz. Hava da güzel. Sancaktepe’de bugün Trabzon var” dedi.
Özkan Sancaktar adlı vatandaş, “Hamsi festivalindeyiz, sabah yerim, öğle, akşam yerim. Hamsi leziz, çok güzel. Sancaktepe Belediyesine, Trabzon Derneğine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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