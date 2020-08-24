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Sandalye ile güreş tutan davulcu ilgi odağı oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 24.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde sandalye ile güreşen davulcu ilgi odağı oldu.İlçede 15 yıldır davulculuk yapan Faruk Çakmak (37), davul çaldığı düğünde yaptığı sandalye güreşiyle törene damga vurdu.

Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde sandalye ile güreşen davulcu ilgi odağı oldu.
İlçede 15 yıldır davulculuk yapan Faruk Çakmak (37), davul çaldığı düğünde yaptığı sandalye güreşiyle törene damga vurdu. Düğün devam ederken eline aldığı sandalye ile er meydanına çıkarak sandalye ile güreşen Çakmak, davetlileri kahkahaya boğdu. Konuklar bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.
Farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istediğini dile getiren Faruk Çakmak, “Bizim geleneğimizde eskilerden bunlar yapılırmış. Son zamanlarda bu adetler kaybolmaya başladı. Bunu günümüzde tekrar canlandırmak istedim" dedi.

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