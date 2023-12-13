SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KONUSU! Sandık Kokusu uyarlama mı, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor?

Sandık Kokusu dizisi çekim yerleri ve gerçek hikayesine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyen Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Sandık Kokusu dizisi hakkında detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

SANDIK KOKUSU UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosunun özgün bir hikaye olduğu, herhangi bir öykü veya hayat hikayesinden uyarlanmadığı bilinmektedir.

SANDIK KOKUSU ÇEKİM YERLERİ

Adana'da başlanan dizinin çekimlerine İstanbul'da devam ediliyor.







