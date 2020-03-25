Sandıkçı: "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, birlik beraberlik içerisinde güç birliği yaparak bu salgını önleyeceğiz" dedi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgın hastalığı riskine karşı, ilçe pazar yerlerinde, marketlerde ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapıyor, uymayanlara uyarılarda bulunuyor.

Salgının kontrol altına alınmasının temel kuralının sosyal mesafeyi korumak olduğunu pazarcı esnafına ve vatandaşlara hatırlatan belediye zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulunuyor. Pazar esnafının satış tezgahlarının sosyal mesafeye uygunluğu, iki tezgah arasının en az 6 metre olacak şekilde konumlanmalarını sağlayan ekipler ilçe genelindeki marketlerde ve bankamatiklerde de sosyal mesafenin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Pazar alanları ve sokaklar antibakteriyel sabun ile yıkanıyor

Dünya’da ölümlere neden olan korona virüs tehdidine karşı ilçenin dört bir yanında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, pazar yerlerinde de gerekli önlemlerini alıyor. Belediye ekipleri pazar kurulumundan önce pazar kurulacak alanı ve sokakları antibakteriyel sabun ile yıkayarak dezenfekte ediyor.