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Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimiz”

01.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimizdir” dedi.Canik Belediyesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam ediyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimizdir” dedi.
Canik Belediyesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya devam ediyor. Belediye Sosyal Yardım Birimi, ilçe genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımlarla birlikte evinde yemek yapamayan yaşlı, hasta ve engeli vatandaşların günlük sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Belediye Sosyal Yardım Birimi tarafından yardımda bulundukları ve günlük sıcak yemek ulaştırdıkları aileleri ziyaret etti. Ziyaret ettikleri ailelerle sohbet eden Başkan Sandıkçı yapılan yardımlardan memnun olup olmadıklarını sordu. Tüm vatandaşlarının dertlerinin kendi dertleri olduğunu belirten Başkan Sandıkçı sadece bu zorlu süreçte değil her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını belirti. Yapılan yardımlardan memnun olup olmadıklarını, düzenli gelip gelmediğini vatandaşları tek tek ziyaret ederek bizzat ailelerden dinledi. İlçe genelinde hiç kimsenin açta, açıkta kalmasını istemediklerini belirten Başkan Sandıkçı, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllerde yer almaya devam ettiklerini belirtti.
Başkan Sandıkçı, “Belediye olarak ilçemiz genelinde kimin yardıma ihtiyacı varsa ekiplerimiz oradalar. Ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız vatandaşlarımız olabilir. Bu noktada duyarlı vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın bize ulaşmalarını istiyoruz. İlçemizde ihtiyacı olan kim varsa hep birlikte onların yanlarında olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Sadece bu zorlu süreçte değil, her zaman ihtiyacı olanlara ayni-nakdi yardımlarımız, sıcak aşlarımız devam edecek. Çünkü inancımızın ve imanımızın, Müslümanlığımızın gereği budur. Duyarlı vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermeyi sürdüreceğiz. Her fırsatta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek. Canik’te yaşayan her bir vatandaşımızın derdi belediyemizi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın bizim derdimizdir. Bu düsturla hareket ediyor, ilçemizi karış karış gezerek her bir vatandaşımıza ulaşmaya, dokunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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