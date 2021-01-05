YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Sandıklı 100 kişiye gelir kapısı olacak fabrika kuruluyor

Sandıklı 100 kişiye gelir kapısı olacak fabrika kuruluyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.01.2021 12:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine ilk etapta 100 kişinin istihdam edileceği baharat ve tıbbi aromatik ürünler fabrikası kurulacak.Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şahinoğlu ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Cem Yavuz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü ziyaret etti.Ziyarette konulan Şahinoğlu, fabrika sayesinde yaklaşık 100 kişinin gelir sağlanacağını belirterek, tarımsal ürünlerin işleneceğini kaydetti.

Sandıklı 100 kişiye gelir kapısı olacak fabrika kuruluyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine ilk etapta 100 kişinin istihdam edileceği baharat ve tıbbi aromatik ürünler fabrikası kurulacak.
Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şahinoğlu ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Cem Yavuz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü ziyaret etti.
Ziyarette konulan Şahinoğlu, fabrika sayesinde yaklaşık 100 kişinin gelir sağlanacağını belirterek, tarımsal ürünlerin işleneceğini kaydetti. Şahinoğlu tesisin ayrıca ilçedeki çiftçilere ve sandıklı ekonomisine canlılık kazandırılacağını ifade etti.
Başkan Çöl ise Sandıklı’ya farklı bir işletme kodunda yatırım yapan Şahinoğlu’nu tebrik ederek, “İlçemizde böylesine güzel bir tesisin hizmet vermeye başlayacağından ve 100 hemşerimize iş imkanı sağlanacak olmasından çok mutluyuz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:20

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Çobanoglu Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Dınar Hayat Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.