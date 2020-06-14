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Sandıklı Belediyesi kamu kurumlarına 9 bin çiçek dağıttı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi bünyesinde bulunan SANJET A.Ş.

Sandıklı Belediyesi kamu kurumlarına 9 bin çiçek dağıttı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi bünyesinde bulunan SANJET A.Ş. tarafından ilçedeki kurum ve kuruluşlara Başkan Mustafa Çöl’ün talimatıyla 9 bin adet çiçek dağıtıldı.
Sandıklı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren seralara yetişine çiçekler kamu kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, “Belediyemize ait seramızdan 39 kurum ve kuruluşumuza 9 bin adet çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Sandıklı’mız çiçek gibi oluyor, maşallah” ifadelerine yer verdi.

Sandıklı Belediyesi kamu kurumlarına 9 bin çiçek dağıttı

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