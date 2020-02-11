Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

Sandıklı Belediyesi iştiraki olan SANJET A.Ş Çiçekçilik tarafından jeo termal serada üretilen mevsimlik çiçekler, ilçede bulunan kamu kurumlarına hediye ediliyor.

Çiçekler, Başkan Mustafa Çöl’ün talimatı ile Sandıklı Belediyesi personelleri tarafından ilçede buluna sağlık ocaklarına, Devlet Hastanesine, Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Komutanlığına, Bölge Trafik Müdürlüğüne ve diğer kurumlara hediye edildi.

Çiçek dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren kurum temsilcileri, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e yaptıkları jestten dolayı teşekkür ettiler.

