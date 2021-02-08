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Sandıklı itfaiyesi her daim göreve hazır

08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri sahip oldukları araç gereç ve personel ile her an göreve hazır.Sandıklı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sandıklı itfaiyesinin bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı itfaiye müdürlükleri arasında olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri sahip oldukları araç gereç ve personel ile her an göreve hazır.
Sandıklı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sandıklı itfaiyesinin bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı itfaiye müdürlükleri arasında olduğu belirtildi. Açıklamada, “Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz, yaz kış demeden görev sorumluluğunu yerine getirerek vatandaşlarımızın her daim yardımına koşuyor. Anız yangınına müdahaleden, ev yangınlarına, yaralı hayvanların korunmasından, ağaç sulama işlemlerine, vatandaşlarımızı bilgilendirme ve tatbikatlardan, trafikteki kazalara müdahaleye kadar hemşehrilerimizin yardıma ihtiyaç duyduğu her noktada Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır kıta görevlerini yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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