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Sandıklı Kadın Kültür Evi ziyaretçilerini ağırlıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi her gün yeni ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Müjgan Gölcük Yağcı Kültür Evini ziyaret etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Kadın Kültür Evi her gün yeni ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berna Tokman ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Müjgan Gölcük Yağcı Kültür Evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kaymakamımız Eflatun Tortop’un eşi Reyhan Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün eşi Zahide Esra Çöl misafirlere eşlik ederek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ile ileriye dönük planlan proje ve etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.

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