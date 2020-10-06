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Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 06.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Olay, Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çetin (62) idaresindeki 03 AAH 079 plakalı minibüs aynı istikamette önünde seyir halindeki Kazım Sarıçam (65) idaresindeki 03 LF 748 plakalı traktör römorkuna arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sev edildi. Kazada minibüs sürücüsü Hasan Çetin ve yanında yolcu olarak bulunan Saadet Çetin yaralandı. Kazada minibüs içerisinde sıkışan Hasan ve Saadet Çetin, Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası Afyonkarahisar’da çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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