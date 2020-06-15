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Sandıklı’da yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor.İlçede yaz aylarının gelmesi ile ilçe merkezindeki caddelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki yollarda trafik düzenlemesi yapılıyor.
İlçede yaz aylarının gelmesi ile ilçe merkezindeki caddelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor. İlçe merkezinde özellikle halk pazarının olduğu pazartesi günleri Dereboyu caddesinde yoğun şekilde gelişigüzel araç parkını önlemek için Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dereboyu caddesi plastik bariyerler ile çift yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yetkililer, bu sayede cadde boyunca araç parkının önleneceğini ve trafiğin daha akıcı hale geleceğini belirttiler.

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