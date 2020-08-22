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Sandıklı'daki patates üreticileri sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle paylaştı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Sandıklı'daki patates üreticileri sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle paylaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Sandıklı ilçesinde bir araya geldikleri patates üreticilerini dinledi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Havza Daire Başkanı Uğur Erdem, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un katıldığı toplantıda, patates üreticilerinin pazarlamayla ilgili sorunları ele alındı.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla geldiklerini söyledi.

Patates üreticilerinin satış, pazarlama ve üretimle ilgili sıkıntılarını dinlediklerini belirten Yıldırım, "İnşallah çok yakın bir zamanda bölgedeki patates üreticilerinin bu sıkıntılarını çözecek bir alım yöntemi belirleyip çiftçilerin emeklerini kesinlikle karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birkaç gün içinde alım şeklimizi, kriterlerimizi, şartnamelerimizi ortaya koyacağız. Bu şekilde Ziraat Odası ile buradaki kooperatifimizle, birliklerimizle bu alımı gerçekleştireceğiz. Fiyat olayı da tabii ki kesinlikle çiftçimizin emeğinin altında olmayacak. Üretim maliyetlerinin üzerinde bir fiyat inşallah açıklayacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz."

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