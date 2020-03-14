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Sandıklı’daki termal seracıların elektrik sorunları TBMM’ne taşındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.03.2020 12:12 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Sandıklı’daki termal seracıların elektrik sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) taşındı.Seracılıkla uğraşan firmaların yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarından bahseden Milletvekili Taytak, enerji üreten ve enerji satan firmanın gereken ilgiyi ve hassasiyeti göstermesini istedi.

Sandıklı’daki termal seracıların elektrik sorunları TBMM’ne taşındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Sandıklı’daki termal seracıların elektrik sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) taşındı.
Seracılıkla uğraşan firmaların yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarından bahseden Milletvekili Taytak, enerji üreten ve enerji satan firmanın gereken ilgiyi ve hassasiyeti göstermesini istedi. Taytak, “Ülkemizin kalitelisi yüksek ihracatı en fazla yapılan domatesleri, Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Koçhisar yolu güzergâhında bulunan 1 milyon metrekarelik, 800 işçimizin çalıştığı seracılık alanında yetiştirilmektedir. Aralık ayının ortalarından itibaren sık sık yaşanan elektrik kesintileri ile sera sıcaklıkları düşmekte ürünler zarar görmektedir. Seralarda çalışan işçiler ile sera sahibi firmaların maddi kayıpları olmakta, yaşanan kesintiler ile zorluklar yaşanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için orada bulunan tüm yetkilileri ve enerji üreten ve enerji satan firmayı tekrardan bu anlamda gereken ilgiyi göstermesini rica ediyorum” diyerek seracılara destek oldu.
Sandıklı’daki vatandaşlar da özellikle Ece Mahallesinde, günde birkaç defa elektrik kesintisi olduğunu ve asansörde kalma vakaları yaşandığını belirterek, elektrik dağıtım firmasının bu işe çözüm bulması gerektiğini belirtti.

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