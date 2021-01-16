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Sani Konukoğlu’nun ölümünün 27. yıldönümü

16.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Anadolu’da sanayileşmenin öncülerinden olan ve 27 yıl önce ebediyete intikal eden SANKO Holding’in kurucusuSani Konukoğlu, öğretileri ile günümüzde de ailesinin ve sevenlerinin yolunu aydınlatıyor.SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir, Zeki, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani, Başkan Vekili Fatih ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun babası olan merhum Sani Konukoğlu, çalışma azmine isabetli öngörülerini katarak öncü yatırımlarla Gaziantep’in sanayileşme sürecine derin izler bıraktı.

Anadolu’da sanayileşmenin öncülerinden olan ve 27 yıl önce ebediyete intikal eden SANKO Holding’in kurucusuSani Konukoğlu, öğretileri ile günümüzde de ailesinin ve sevenlerinin yolunu aydınlatıyor.
SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir, Zeki, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani, Başkan Vekili Fatih ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun babası olan merhum Sani Konukoğlu, çalışma azmine isabetli öngörülerini katarak öncü yatırımlarla Gaziantep’in sanayileşme sürecine derin izler bıraktı. Sani Konukoğlu, Gaziantep’te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı tek tezgâhla oldu. İstanbul’da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep’e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi. Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep’ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra Bursa’daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgâhlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep’te el tezgâhlarını motorlu tezgâha dönüştürmede öncülük yaptı.
Konukoğlu, 1962’de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1,500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.Bursa’da 1965 yılında havlu tezgâhı imal ettirip, bu tezgâhlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep’teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi’’ni kurdu. 25.000 iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972’de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı. Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’’ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı. Günümüzde 14 bine yakın kişinin çalıştığı SANKO Holding tekstil, enerji, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteriyor. Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor’un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989’da Gaziantep Sanayi Odası’nı kurdu. Gaziantep Sanayi Odası’nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO’nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı. Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan Sani Konukoğlu, kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti. SANKO’nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O’nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı. Merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’’na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teslim edildi.
Sani Konukoğlu için her yıl kabri başında yapılan anma programı bu yıl, korona virüs önlemleri nedeniyle gerçekleştirelemeyeceği duyuruldu.

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