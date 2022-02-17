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Sanığın kız arkadaşı için "kendi kendini vurdu" iddiası iddianamede çürütüldü

17.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianamede, her ne kadar üzerine atılı eylemi inkar ederek, kendisini vurduğunu iddia etse de müşteki ve tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın olayı gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı yer aldı

MELİKE KESKİN - Konya'da tartıştığı 25 yaşındaki sevgilisini göğsünden vurarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kız arkadaşı F.N.S'yi silahla vurduktan sonra emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde "Ben yapmadım, kendi kendini vurdu" diyen sanık hakkında hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olaya ilişkin tespitlerin yer aldığı iddianamede, sanık Fatih Bildik ile müşteki F.N.S'nin sevgili oldukları belirtildi.

Olay günü sanık ile müştekinin yanlarında M.K. ve E.Ü'yü de alarak eğlenmek amacıyla bir eve gittikleri ifade edilen iddianamede, eve giderken F.N.S. ile Bildik arasında "aldatma" tartışması çıktığı aktarıldı.

Sanık ve müşteki arasındaki tartışmanın evde de devam ettiği belirtilen iddianamede, başka bir odada sanık ve müşteki tartışırken duyulan silah sesinin ardından M.K'nin F.N.S'yi vurulmuş halde gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

İddianamede sanığın E.Ü'ye ambulans çağırmasını söylediği, 112 Acil Servis ekipleriyle konuştuğu, ardından etrafı temizlediği, suç aleti silahı E.Ü'ye vererek "buradan kaybol" dediği aktarıldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Bildik'in "Ben yapmadım, kendi kendini vurdu" beyanında bulunduğu, F.N.S'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı vurgusu yapılan iddianamede, "Her ne kadar sanık Fatih Bildik üzerine atılı eylemi inkar ederek F.N.S'nin kendisini vurduğunu iddia etmişse de olay günü bir bütün halinde değerlendirildiğinde yaşanan olaylar neticesinde F.N.S'nin kendisini vurması sonucunu doğuracak herhangi bir durumun bulunmadığı, beyanlarında kendisini Fatih'in vurduğunu söylemesi, yanlarında bulunan M.K'nin de ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık Fatih Bildik'in müşteki F.N.S'yi silahla vurduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, Bildik'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Sanık emniyette ve savcılıkta hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

İddianamede ifadesine yer verilen F.N.S. de daha önce de sık sık tartışma yaşadıkları sanığın kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Tartıştıklarını, kendisine küfür edildiğini vurgulayan F.N.S, şöyle konuştu:

"Bana 'Hangi kardeşini öldüreyim' deyince, 'Beni öldür' dedim. Silahı göğsüme dayadı. Aramızda itiş-kakış yaşandı. Silahı göğsüme dayayarak ateş etti. Kendisinden şikayetçiyim. Daha önce beni defalarca silahla tehdit etti. Şikayetçi oldum ama beni zorladığı için şikayetimi geri çektim. Yine bir olayda silahla tehdit ettiğinde tedbir kararı aldırdım. Son olaydan sonra yoğun bakımdayken sanığın yakınları yanıma gelip, 'Fatih'in içeriden selamı var. Sen kendi kendini vurdun değil mi?' dedi"

Sanık Bildik ise savcılıkta ve emniyette verdiği ifadelerde, müştekinin kendisini vurduğunu, olay anında aynı odada bile olmadıklarını öne sürdü.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki eve İhbar üzerine 6 Ekim 2021'de giden polis ekipleri F.N.S'nin göğsünden silahla yaralandığını tespit etmiş, durumu ağır olan genç kadın hastaneye kaldırılmıştı. Olayın gerçekleştiği apartman dairesinde bulunan Fatih Bildik ile E.Ü. gözaltına alınmış, Bildik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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