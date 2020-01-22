Sanık binbaşı "tatbikat yalanını" bir kez daha çürüttü

Hem savcılık hem de mahkeme huzurunda, bilirkişilerce de teyit edilen doğruları söylediğini ifade eden Bozkurt, karargahtaki darbe girişimine yönelik önemli bilgilerin yer aldığı ifadeleri nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Hazırlık aşaması ve mahkeme huzurundaki ifadelerini kabul ettiğini ifade eden Bozkurt, hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği mütalaayı kabul etmediğini kaydetti.

Olay tarihinde Hizmet Tabur Komutanı olarak görev yaptığını belirten Bozkurt, meslek hayatı boyunca amirleri dışında kimseden emir almadığını, TSK'den başka hiçbir yapıya mensup olmadığını vurguladı.

Bazı sanıkların savunmalarında karargahta güvenlik tatbikatı kapsamında geldiğini iddia ettiğini hatırlatan Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında güvenlik tatbikatı adı altında personelin fiilen katıldığı bir tatbikat yoktur. 17 Kasım 2017'de arz ettiğim beyanımda bu hususu 'güvenlik tatbikatı diye bir zırvalık yoktur' diye belirtmiştim. Daha sonra mahkemece tayin edilen bilirkişi ve tanıklar da bu hususu doğruladı. Yani 15 Temmuz gecesi kara kuvvetleri karargahı ve kışlası bölgesinde meydana gelen olayları tatbikat ve emniyet sistemini takviye olarak açıklamak mümkün değildir. "

Bozkurt, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı saat 20.00'de karargahtan ayrıldığını, yaklaşık 1,5 saat sonra Güvenlik Kontrol Merkezinden kendisini arayan askerin, "Komutanım, personel başkanı tutuklanmış, kurmay başkanı da kışlaya geliyor" demesi üzerine karargaha gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Nizamiye kapısında kendisini tanıtıp kimlik göstermesine rağmen ilk başta içeri alınmadığını dile getiren Bozkurt, "Beni neden almadıklarına ilk başta anlam veremedim. Çünkü sorun yaşandığı aktarılan yer benim de sorumluluk alanımdaydı. Bir şekilde taburuma gidip neler olduğunu yerinde görmeliydim. Kapıda bekleyen Mustafa Şahin'in engellemesine rağmen içeri girdim." ifadelerini kullandı.