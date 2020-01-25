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Şanılurfa’dan Elazığ’a destek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Sivrice’de meydana deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bünyesindeki 8 personelden oluşan 2 arama kurtarma timini Elazığ’a gönderdi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı başkanlığında Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetli depremin ve etkilediği iller arasındaki Şanlıurfalı vatandaşlar için kriz masası oluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Sivrice’de meydana deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bünyesindeki 8 personelden oluşan 2 arama kurtarma timini Elazığ’a gönderdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı başkanlığında Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetli depremin ve etkilediği iller arasındaki Şanlıurfalı vatandaşlar için kriz masası oluşturdu. Acil gerçekleştirilen toplantının ardından sahada uygulamaya geçen belediye, bünyesindeki 8 personelden oluşan 2 arama kurtarma ekibini depremin yaşandığı Elazığ’a gönderdi. Acil koduyla çağrılan personel olası durumlar için önceden hazır halde bulundurduğu tüm ekipman ve araçları ile görevlendirilerek yola çıktı. Deprem merkezi hakkında son bilgileri toparlayan ve koordinasyon oluşturan ekip ilerleyen saatlerde AFAD organizasyonunda Elazığ’a vararak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bunun yanında Elazığ’da evleri hasar gören ve artçı sarsıntılar nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için insanı yardım talebi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Belediye ihtiyaç halinde battaniye, çadır, gıda ve yemek tırından oluşan her türlü hazırlığını tamamladı.
“Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin”
Birimlerin tüm çalışmalarını takip eden Beyazgül, "Şanlıurfa’mız her zaman birlik ve beraberliğin örnek gösterildiği şehirlerarasında yer almıştır. Bizler de Elazığ’da meydana gelen vahim olayın ardından hemen harekete geçerek ilgili tüm yardımlarımızı seferber ettik ve şehrimiz için gerekli tedbirleri aldık. Gece yola çıkan ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda Elazığ ulaşmış olup çalışmalara başlamıştır. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Büyük bir özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Malatya ve Elazığ’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

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