Sanko Enerji, 4 rüzgar enerjisi santralinin açılışını yaptı

Sanko Enerji Grubu, kurulu gücü 200 megavatı aşan dört rüzgar enerjisi santralinin (RES) açılışını gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Kovid-19 salgını döneminde devreye aldığı Akyel-1, Akyel-2, Gazi-9 ve Güney-1 adlı santraller için 17 mayısta Güney-1 RES'te açılış töreni düzenlendi.

Bursa'da gerçekleştirilen törene Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ve Zeki Konukoğlu, Sanko Holding ve Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Adil Tekin ve Sanko Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Yıldırım katıldı.

Güney-1, Akyel-1, Akyel-2 ve Gazi-9 rüzgar enerjisi santralleriyle birlikte toplam altı rüzgar enerji santrali işleten grubun kurulu gücü 300 megavatı aşmış oldu.

Açıklamaya göre, bu dört yeni santral 248 bin haneyi aydınlatacak ve yılda 358 bin tondan fazla karbon emisyonunun önüne geçecek.

Rüzgar enerjisi dışında 6 hidroelektrik ve 3 jeotermal santraliyle diğer yenilenebilir enerji alanlarında da üretim yapan grup, hibrit santraller aracılığıyla güneş enerjisini de portföyüne katmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 118 yıldır şirketin tüm yatırımlarını önce insan, toplum ve ülke sevdasıyla yaptığını belirterek, "Enerjiye girmemizin esas nedeni ülkemizin enerji kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmek ve ülkemize daha faydalı olmaktı. 15 yıl önce koyduğumuz 1000 megavat hedefine ulaştık. Bundan gururluyuz ve gençlerimizin bunu daha ileriye götüreceklerine inancımız da sonsuz." ifadelerini kullandı.

