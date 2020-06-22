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Sanko Enerji’ye TSE Covid -19 Güvenli üretim belgesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Sanko Enerji Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santralı’na (HES), salgına karşı alınan önlemler nedeniyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.Adana’da Seyhan Nehri üzerinde kurulan Sanibey Barajı ve HES, enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme oldu.

Sanko Enerji’ye TSE Covid -19 Güvenli üretim belgesi

Sanko Enerji Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santralı’na (HES), salgına karşı alınan önlemler nedeniyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.
Adana’da Seyhan Nehri üzerinde kurulan Sanibey Barajı ve HES, enerji sektöründe bu belgeyi alan ilk işletme oldu. TSE tarafından yayınlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzundaki koşulları sağladığı için başvurusu kabul edilen Sanibey Barajı, TSE yetkilileri tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Titiz değerlendirmeler sonrasında, Sanibey Barajının iş süreçlerini kılavuzda yer alan standartlara uygun yürüttüğünün tespit edilmesi ve TSE’nin onayının ardından Sanibey Barajı ve HES, TSE’nin uluslararası kalite belgesi niteliğindeki Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandı.
Sanko Enerji salgın sürecinde; düzenli aralıklarla ofislerin ve işletmelerin dezenfekte edilmesi, çalışanlara maske dağıtılması, yemekhanelerde tek kullanımlık malzeme kullanılması, el yıkama ve sosyal mesafe kurallarının sürekli hatırda kalmasını sağlayan uyarı afişlerinin asılması, dönüşümlü mesai uygulaması, uzaktan çalışma, toplantı ve ziyaretçi kısıtlanması, girişlerde ateş ölçümünün yapılması gibi sayısız önlemler aldı. Yüzey temasını engellemek için parmak okutma sisteminden derhal kart okutma sistemine geçti. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının yayınları takip edilerek çalışanların düzenli olarak bilgilendirildi. Olağanüstü koşulları yönetebilmek için ilgili bölüm yöneticilerinden oluşturduğu kurul aracılığı ile alınan önlemlerin, doğru ve etkin bir şekilde uygulanması sağlandı.
Kurulduğu günden bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sunan Sanko Enerji, işletmesi Sanibey Barajının aldığı bu belgeyle, çevreyi ve çalışanların sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla üretim yaptığını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Sanko Enerji
Sanko Enerji; altı hidroelektrik, iki rüzgâr enerjisi ve üç jeotermal enerji santraline yaptığı 1,5 milyar dolar yatırımla, toplam kurulu gücü 725 MW’lık kapasitesiyle yenilenebilir kaynaklardan 2,7 milyar kWh enerji üretiyor. Şirket, devam eden 200 milyon dolarlık ek yatırımla kapasitesini 900 MW’a çıkararak yılda 3,4 milyar kWh elektrik üretmeyi hedefliyor.

Sanko Enerji’ye TSE Covid -19 Güvenli üretim belgesi

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