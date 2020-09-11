SANKO Gaziantep’e iki cami daha yaptıracak

Gaziantep Valiliği ve SANKO Holding arasında, iki cami yapımı için protokol imzalandı. Vali Davut Gül, “Türkiye’nin sayılı camilerinden, hatta çok iddialıyız, dünyanın sayılı camilerinden birisi Gaziantep’te inşa edilecek” dedi.

Valilikte düzenlenen İmza törenine, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu ile İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar katıldı. Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, tarihi bir güne şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’e geldiklerinde müjdesini verdikleri büyük cami projesinin ilk adımını atıyoruz” dedi. Konukoğlu kardeşlerin el ele vererek Türkiye’deki en nitelikli iki camiyi Gaziantep’e kazandıracaklarına vurgu yapan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Caminin biri eski stadyumun yerine, orta ölçekte ve bölgenin ihtiyacına cevap verecek özellikte inşa edilecek. Diğeri ise Türkiye’nin sayılı camilerinden, hatta çok iddialıyız en iyi, dünyanın da sayılı camilerinden olacak. Bunların yapımını üstlenen hayırsever Konukoğlu ailesi başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Camilerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Bu hayali gerçekleştiren herkese teşekkür ederim” diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise “Merhum Sani Konukoğlu nur içinde yatsın, mekanı Cennet olsun, geleneği devam ediyor. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Allah tamamlayıp, içinde dua etmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi. Roma’da dahi inceleme yapıldı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da şimdiye kadar 15 cami yaptırdıklarını, iki cami daha yaptırmak için protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi. Abdulkadir Konukoğlu, eski stadın yerinde inşa edilecek caminin yapımını kardeşi Zeki Konukoğlu’nun üstleneceğini kaydetti. Camilerin en iyisi ve örnek olması için çok kapsamlı inceleme ve araştırma yaptıklarını anlatan Abdulkadir Konukoğlu, “Protokolünü imzaladığımız iki camimizin milletimize ve Gaziantep’e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu ise Gaziantep’in tarihiyle çok eski bir geçmişe sahip, yüzyıllar boyu büyük başarılara imza atmış ve Türkiye’nin göz bebeği bir şehir olduğunu söyledi.Konukoğlu Ailesi olarak Gaziantep’e her zaman güzel eserler kazandırmak istediklerini vurgulayan Zeki Konukoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu eseri planlarken yüzyıllarca hizmet sunsun istedik. Dönemin Gaziantep Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yurt içi ve Roma dahil yurt dışında birçok eseri inceledik, fikirler aldık. Bir eser elbette meydana gelir ama biz nasıl güzelini inşa ederiz, ilave ne katabiliriz diye çabaladık. Gaziantep’e böyle bir eserin kazandırılmasına vesile olacağımız için mutluyuz. Millet Bahçesi’nde yapılması planlanan cami projemizin Tugay bölgesine alınmasıyla eski stadın yerinde üç bin kişilik orta ölçekte bir cami yapımına karar verdik. Mimarisi farklı cami olacak, Allah hepimizin hayrını kabul etsin.”

“Gaziantep için şans”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Konukoğlu ailesinin her kademede hayırlarını devam ettirdiğini vurgulayarak “Bugün özel bir gün. Türkiye’de böyle bir mabedin yapılması çok önemli ve anlamlı. İslam’ın sembolü olan caminin Türkiye’de örnek projesinin hayata geçirilecek olması Gaziantep için bir şans. Konukoğlu Ailesi de bizim için bir şans. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Cami yapımı düşüncesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” diyerek sözlerine başlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise duygularını şöyle paylaştı: “Hem ülkemize hem şehrimize yüzyıllarca hizmet edebilecek güzel bir eser bırakmak istiyoruz. Rabbim inşallah bize nasip eder. Bu şehir her şeyin en iyisine layık. Biz şehrimizi ve vatanımızı seviyoruz. Bu ülkeye ve şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır.” Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da şehirlerin ruhunun camiler olduğuna dikkat çekerek, “Cami ve mescitleri şehirlerden aldığınız zaman şehirler taş ve beton yığınlarına dönerler” değerlendirmesini yaptı. Dr. Hazırlar, Konukoğlu Ailesi’nin, Gaziantep başta olmak üzere farklı kentlere inşa ettikleri camilerle bu noktada ne kadar büyük bir gönül zenginliğine sahip olduklarını gösterdiklerini belirterek kurumu adına teşekkürlerini iletti.