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Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

23.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Sanko Holding, Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla Cumhuriyetin 98’inci yılını özel bir etkinlikle kutlayacak.

Sanko Holding açıklamasına göre, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, sunucu Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün anlatımıyla "Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri" dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak.

Ardından, ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Cumhuriyet Piyano Resitali" ile bir müzik performansı sunacak.

Söz konusu etkinlik, 28 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da Gaziantep’te bulunan tarihi Kozluca Han’da gerçekleştirilecek ve Sanko Holding kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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