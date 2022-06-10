SANKO Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Mustafa Günbulut oldu

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 17 yıldır SANKO Holding bünyesinde farklı görevler üstlenen, son olarak SANKO Holding Finans Direktörlüğü, Çimko Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında görev yapan Mustafa Günbulut, Haziran 2022 itibarıyla CFO görevine atandı.

SANKO Holding açıklamasında, yeni atamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Grubumuz bünyesinde finans direktörlüğünün yanı sıra uzun yıllardır çeşitli üst düzey görevler üstlenen ve önemli başarılara imza atan Mustafa Günbulut, CFO görevine atanmıştır.

CFO olarak üstleneceği pozisyonda da grubumuzu ileriye taşıma çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden 1998 yılında mezun olan Günbulut, lisans eğitiminin üzerine Texas Üniversitesi’nde Finans ve Muhasebe alanlarında yüksek lisans yaptı.

İş hayatına ABD Deloitte Dallas ofisinde Kıdemli Denetçi olarak başlayan ve Amerika’da Yeminli Mali Müşavir (CPA) belgesine sahip Günbulut, sonrasında SANKO Holding bünyesinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Günbulut, evli ve iki çocuk babası.

