SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na "Onur Ödülü”

İstihdamı her yıl bir kişi dahi olsa artırmayı büyük mutluluk kabul ettiklerini kaydeden Konukoğlu, "Dünyada Türkiye’m, Türkiye’de Gaziantep’im anlayışı ile yatırımlarımızı başarıyla gerçekleştirip yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Grubu olarak Türkiye’nin ihracatına ve istihdamına katkı sunmak için çalıştıklarını belirterek, “Gayemiz Türkiye’nin ekonomisini geliştirmek, istihdamını artırmak ve ihracata katı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı “Anadolu 500 Ödül Töreni’’ salgın koşullarından dolayı çevrim içi gerçekleştirildi.

Holding'den yapılan açıklamaya ge, Ekonomist Dergisi’nce, merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışında olan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu’nun 500 Büyük Kuruluşu Araştırması’nda, en çok şirketi bulunan SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na ödül verildi.

İSTANBUL (AA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye’ye değer kattığından dolayı "Onur Ödülü" takdim edildi.

Konukoğlu, kendisine Onur Ödülü takdim edilmesine karar veren Ekonomist Dergisi yöneticileri ve jüriye teşekkürlerini iletti.

- SANKO Holding en çok şirketi bulunan grup oldu

Anadolu 500 Araştırması'nda en çok şirketi bulunan grup olan SANKO Holding’in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na sunuldu. SANKO olarak 10 şirketle Anadolu 500’de yer almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Adil Sani Konukoğlu da, “Medeniyetin beşiği Anadolu topraklarında 117 yıldır süregelen şirketimiz, bundan böyle de ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Ailece babaları Sani Konukoğlu’nun “İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini benimsediklerini ve bu anlayışla çalıştıklarını ifade eden Adil Sani Konukoğlu, "Babamdan sonra Abdulkadir abimin sürdürdüğü bayrak yarışını, Zeki abimden devraldım. Benden sonra bayrağı taşıyacak olanlara SANKO Grubumuzu daha da büyüterek devretmek için var gücümle çalışıyorum." yorumunda bulundu.

Anadolu 500 listesine giren SANKO şirketleri yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Konukoğlu, listede bulunan ve salgın döneminde var güçleri ile mücadele ederek hem şirketlerini ayakta tutan hem de ülkenin büyümesine katkı sunan diğer şirket yönetici ve çalışanlarını da kutladı.