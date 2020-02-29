SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen “Gaziantep U18 İl Birinciliği”nde, Sanko Spor U18 Basketbol takımı il birincisi oldu.

Karataş Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Doğa Çevik, Öykü Çevik, İdil Ağan, Selin Altınöz, Pelin Kelleci, Nil Küçükcan, Melisa Demir, Nehir Aslan, Eylül Çabuk, Nihal Bartık ve Ece Özkeleş’den oluşan Sanko Okulları U18 Basketbol Takımı birincilik kupasını kazandı.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi Sanko Spor U18 basketbol Takımları ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı.



