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SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt’te düzenlenen “Basketbol Genç Kız B Bölge Birinciliği” turnuvasında SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı bölge birincisi oldu.Siirt Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Gaziantep, Batman, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt ve Mardin il birincileri katıldı.

SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt’te düzenlenen “Basketbol Genç Kız B Bölge Birinciliği” turnuvasında SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı bölge birincisi oldu.
Siirt Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Gaziantep, Batman, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Siirt ve Mardin il birincileri katıldı. Gaziantep’i temsil eden SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı sporcuları Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, Eylül Çabuk ve Zeynep Kömürcügil bölge birinciliği kupasını kucakladı. Bölge birinciliği kupasını Gaziantep’e getiren SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri’ne katılma hakkını da kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "Gaziantep’i ve okulumuzu başarıyla temsil ederek bölge birincisi olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, Türkiye Yarı Finallerinde başarılar dilerim” dedi.

SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

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