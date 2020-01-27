YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sanko Okulları sporcusu satranç milli takım havuzunda

Sanko Okulları sporcusu satranç milli takım havuzunda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” 11 yaş genel kategorisinde Türkiye beşincisi olarak Milli Takım Havuzuna girdi.Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” büyük heyecana sahne oldu.

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” 11 yaş genel kategorisinde Türkiye beşincisi olarak Milli Takım Havuzuna girdi.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” büyük heyecana sahne oldu. İlk altı derecenin ödüllendirildiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, 11 Yaş Genel Kategorisinde oynadığı 11 oyundan sekiz puan alarak 199 sporcu arasından Türkiye beşincisi oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Kutay Sakmak, elde ettiği bu başarıyla Milli Takım Havuzuna girme başarısı gösterdi.
Milli Takım Havuzuna dahil olan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında oynama hakkı kazanıyor. Sporcular ayrıca yılda iki kez düzenlenen milli takım hazırlık kamplarında da yer alıyor.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusu Kutay Sakmak’ı kutlayarak Milli Takım Havuzuna seçilmesinden gurur duyduklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
SANKO Okulları basketbol takımı “2020 Wınter Cup” şampiyonuSANKO Okulları basketbol takımı “2020 Wınter Cup” şampiyonu
Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarıNaim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası’nda Gaziantep rüzgarı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Merve Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Botan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.