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SANKO Okulları TSE Covıd-19 “Okulum Temiz Belgesi” alan ilk özel okul oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

SANKO Okulları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Gaziantep’in yanı sıra, bölgede TSE COVID-19 “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan ilk özel okul oldu.TSE’nin belirlediği, ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programında yer alan kriterleri yerine getiren SANKO Okulları, “Okulum Temiz Belgesi” alarak Covid-19 salgının önlenmesine yönelik okul içinde uyguladığı önlemleri tescilledi.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirterek, “Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE COVID-19 ‘Okulum Temiz Belgesi’ni Gaziantep’in yanı sıra bölgede almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.“Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizler için birinci planda yer alıyor” diyen Asyalı, açıklamasında devamla şu görüşlere yer verdi: “Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz.

SANKO Okulları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucu Gaziantep’in yanı sıra, bölgede TSE COVID-19 “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan ilk özel okul oldu.
TSE’nin belirlediği, ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programında yer alan kriterleri yerine getiren SANKO Okulları, “Okulum Temiz Belgesi” alarak Covid-19 salgının önlenmesine yönelik okul içinde uyguladığı önlemleri tescilledi.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirterek, “Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE COVID-19 ‘Okulum Temiz Belgesi’ni Gaziantep’in yanı sıra bölgede almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizler için birinci planda yer alıyor” diyen Asyalı, açıklamasında devamla şu görüşlere yer verdi: “Sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bir an önce öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyoruz.”

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