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  4. SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı

SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

SANKO Okulları yüzücüleri “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakası”nda çeşitli kategorilerde 25’i birincilik olmak üzere toplam 59 madalya, bir birincilik ve bir ikincilik kupası kazandı.Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalara SANKO Okulları’ndan Kadirhan Sağlam, Yiğit Settar Evgülü, Deniz Aksoy, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Ali Emre Simitçi, Eren Özgüler, Defne Su Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Beren Anlaş ve Azra Çetgin katıldı.Yarışmada, SANKO Okulları Yıldız Kız Takımı il birincisi, Yıldız Erkek Takımı il ikinciliği kupasını kazanırken; bireysel yarışlarda 25 birincilik, 19 ikincilik, 8 üçüncülük ve 7 dördüncülük madalyası olmak üzere toplam 59 madalya elde edildi.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak Yıldız Kız ve Erkek Takımlarına bölge finallerinde başarılar diledi.

SANKO Okulları yüzücüleri “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakası”nda çeşitli kategorilerde 25’i birincilik olmak üzere toplam 59 madalya, bir birincilik ve bir ikincilik kupası kazandı.
Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalara SANKO Okulları’ndan Kadirhan Sağlam, Yiğit Settar Evgülü, Deniz Aksoy, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Ali Emre Simitçi, Eren Özgüler, Defne Su Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Beren Anlaş ve Azra Çetgin katıldı.
Yarışmada, SANKO Okulları Yıldız Kız Takımı il birincisi, Yıldız Erkek Takımı il ikinciliği kupasını kazanırken; bireysel yarışlarda 25 birincilik, 19 ikincilik, 8 üçüncülük ve 7 dördüncülük madalyası olmak üzere toplam 59 madalya elde edildi.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak Yıldız Kız ve Erkek Takımlarına bölge finallerinde başarılar diledi.

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