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Sanko okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği ile milli takımda

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Sanko Okulları yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakasından 3 Türkiye birinciliği ile Multinations Alternatif Milli Takım kadrosu ve Comen Milli Takım kadrosunda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, Sanko Okulları yüzücüsü Beril Öztürk, 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde 3 Türkiye şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sanko okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği ile milli takımda

Sanko Okulları yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakasından 3 Türkiye birinciliği ile Multinations Alternatif Milli Takım kadrosu ve Comen Milli Takım kadrosunda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, Sanko Okulları yüzücüsü Beril Öztürk, 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde 3 Türkiye şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Öztürk, bu yarışmanın sonucunda, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Multinations Alternatif Milli Takımı ve Comen Milli Takımı’na seçilerek Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı.
Beril Öztürk’ün yüzmede elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirten Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Sanko okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği ile milli takımda

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