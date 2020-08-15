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SANKO Okulları’ndan velilere destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

SANKO Okulları, koronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında öğretimin uzaktan devam edeceği günler için yüzde 50 indirim uygulayacak.SANKO Okulları’ndan velilere gönderilen duyuruda, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle devam ettiği günler için okul gün birim ücretinin yüzde 50 indirimli hesaplanacağını bildirdi.Duyuruda; önceliğin her zaman öğrencilerin sağlığı, güvenliği ve nitelikli eğitim olduğu vurgulanarak, “Bu amaç doğrultusunda okulumuz her zaman öğrencileri ve velilerinin yanında yer almıştır” denildi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasının ardından SANKO Okulları’nın aldığı karara değinilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:“2020- 2021 öğretim yılının bir bölümünün uzaktan eğitim yöntemiyle devam etme ihtimali dikkate alınarak, eğitim öğretim ücretlerimiz yeniden hesaplanmıştır.

SANKO Okulları, koronavirüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında öğretimin uzaktan devam edeceği günler için yüzde 50 indirim uygulayacak.
SANKO Okulları’ndan velilere gönderilen duyuruda, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle devam ettiği günler için okul gün birim ücretinin yüzde 50 indirimli hesaplanacağını bildirdi.
Duyuruda; önceliğin her zaman öğrencilerin sağlığı, güvenliği ve nitelikli eğitim olduğu vurgulanarak, “Bu amaç doğrultusunda okulumuz her zaman öğrencileri ve velilerinin yanında yer almıştır” denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasının ardından SANKO Okulları’nın aldığı karara değinilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
“2020- 2021 öğretim yılının bir bölümünün uzaktan eğitim yöntemiyle devam etme ihtimali dikkate alınarak, eğitim öğretim ücretlerimiz yeniden hesaplanmıştır. Öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştirileceği günler için okul gün birim ücreti yüzde 50 indirimli hesaplanacaktır.
Uzaktan öğretim uygulamaları nedeniyle gerçekleştirilecek indirim tutarı Eylül ayından itibaren her ay sonunda faturalara yansıtılacak ve velilerimize iade edilecektir. Yüzde 50 indirimli okul gün birim ücreti; öğrenci sözleşmesinde imza altına alınan eğitim ücreti üzerinden, okulun uzaktan eğitim verdiği gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.”
Okulda yüz yüze eğitim verildiği dönemde çocuklarının okula gitmesini istemeyen velilerin de olabileceğine işaret edilen açıklamada, uzaktan eğitim verilecek günler için hesaplanacak yüzde 50 indirimli okul gün birim ücreti uygulamasının bu durumda geçerli olmayacağının altını çizildi.
SANKO Okulları’nda uygulanacak 2020- 2021 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin duyuruda, şunlar kaydedildi:
“Okulumuz; Milli Eğitim Bakanlığı’nın alabileceği ihtimalli bütün karar ve senaryolar için hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. İlettiğimiz kararlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı olası açıklamalar ve ülke genelinde alacağı kararlar çerçevesinde geliştirilerek güncellenecektir.”

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