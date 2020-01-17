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  4. SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okullarının yüzme başarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

SANKO Okulları yüzücüsü Asya Tanrıtanır , “Okullar Arası Lise Gençler Yüzme İl Birinciliği Müsabakası”nda iki il birinciliği ve iki il ikinciliği madalyası kazandı.Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları yüzücüsü Asya Tanrıtanır “200 Metre Serbest Kategorisi” ve “200 Metre Sırtüstü Kategorisi”nde il birincisi olarak iki altın madalya, “100 ve 50 Metre Sırtüstü Kategorisi”nde ise ikinci olarak iki gümüş madalya kazanarak bölge yarışlarına katılma hakkı kazandı.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusunu ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak bölge finallerinde başarılar diledi.

SANKO Okullarının yüzme başarısı

SANKO Okulları yüzücüsü Asya Tanrıtanır , “Okullar Arası Lise Gençler Yüzme İl Birinciliği Müsabakası”nda iki il birinciliği ve iki il ikinciliği madalyası kazandı.
Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları yüzücüsü Asya Tanrıtanır “200 Metre Serbest Kategorisi” ve “200 Metre Sırtüstü Kategorisi”nde il birincisi olarak iki altın madalya, “100 ve 50 Metre Sırtüstü Kategorisi”nde ise ikinci olarak iki gümüş madalya kazanarak bölge yarışlarına katılma hakkı kazandı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusunu ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak bölge finallerinde başarılar diledi.

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Sehitkamil
Tatar Eczanesi
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