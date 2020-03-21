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SANKO Park AVM’de faaliyetlere korona virüs arası verildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’in alışveriş merkezi SANKO Park AVM’de, korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlere bir süreliğine ara verildi.SANKO Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, küresel ölçekte etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyaretçiler ile AVM ve mağaza çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla alınan önlemleri güncellediklerini söyledi.Büyükaksu, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan önlemler, yaşanılan kritik süreç, bünyesinde bulunduğumuz SANKO Holding’in çalışanlara yönelik etkin tedbirleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüse karşı evde kalın çağrısından hareketle kamu sağlığını korumak üzere bugünden (21 Mart Cumartesi) geçerli olmak üzere geçici bir süre faaliyetlere ara verdiklerini kaydetti.Faaliyetlere ara verildiği dönemde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla SANKO Park AVM içerisindeki Migros’un 12.00-20.00 saatleri arasında açık kalacağını açıklayan Büyükaksu, “Bireysel ve toplumsal sağlığımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize de #EvdeKal diyoruz” ifadelerine yer verdi.Büyükaksu, küresel bir sorun olan zorlu sürecin tüm kurum ve kişilerin sorumlu davranıp, devletin kurumları ve bilim kurullarının kararlarına uymayı “milli seferberlik bilinci” olarak görmeleri sayesinde atlatılacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Gaziantep’in alışveriş merkezi SANKO Park AVM’de, korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlere bir süreliğine ara verildi.
SANKO Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, küresel ölçekte etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyaretçiler ile AVM ve mağaza çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla alınan önlemleri güncellediklerini söyledi.
Büyükaksu, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de alınan önlemler, yaşanılan kritik süreç, bünyesinde bulunduğumuz SANKO Holding’in çalışanlara yönelik etkin tedbirleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüse karşı evde kalın çağrısından hareketle kamu sağlığını korumak üzere bugünden (21 Mart Cumartesi) geçerli olmak üzere geçici bir süre faaliyetlere ara verdiklerini kaydetti.
Faaliyetlere ara verildiği dönemde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla SANKO Park AVM içerisindeki Migros’un 12.00-20.00 saatleri arasında açık kalacağını açıklayan Büyükaksu, “Bireysel ve toplumsal sağlığımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize de #EvdeKal diyoruz” ifadelerine yer verdi.
Büyükaksu, küresel bir sorun olan zorlu sürecin tüm kurum ve kişilerin sorumlu davranıp, devletin kurumları ve bilim kurullarının kararlarına uymayı “milli seferberlik bilinci” olarak görmeleri sayesinde atlatılacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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