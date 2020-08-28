YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu

SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

SANKO Park Alışveriş Merkezinde ziyaretçilere 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk’ün portresi ve imzası bulunan tişört hediye edilecek.Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, SANKO Park Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini unutmadı.30 Ağustos Pazar günü SANKO Park’a gelen ziyaretçiler, Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk portreli ve imzalı tişört alabilecek.Stoklarla sınırlı olan tişörtler, SANKO Park danışma bankosundan temin edebilecek.

SANKO Park’ta 30 Ağustos Bayramı coşkusu

SANKO Park Alışveriş Merkezinde ziyaretçilere 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk’ün portresi ve imzası bulunan tişört hediye edilecek.
Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde, SANKO Park Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini unutmadı.
30 Ağustos Pazar günü SANKO Park’a gelen ziyaretçiler, Zafer Bayramının 98’inci yılına özel Atatürk portreli ve imzalı tişört alabilecek.
Stoklarla sınırlı olan tişörtler, SANKO Park danışma bankosundan temin edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:37
İkindi
16:17
Akşam
19:12
Yatsı
20:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi
Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi
Seri katil ölüm listesiyle yakalandı
Seri katil ölüm listesiyle yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.