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Sanko Park’ta hava hep taze

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park’ta, Covıd-19 salgını tehlikesine karşı önlemler en üst düzeyde alınıyor.Kontrollü sosyal hayata izin verilmesi sonrası açıklanan önlemler kapsamında alışveriş merkezi içerisinde yüzde 100 temiz hava akışı sağlanıyor.

Sanko Park’ta hava hep taze

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park’ta, Covıd-19 salgını tehlikesine karşı önlemler en üst düzeyde alınıyor.
Kontrollü sosyal hayata izin verilmesi sonrası açıklanan önlemler kapsamında alışveriş merkezi içerisinde yüzde 100 temiz hava akışı sağlanıyor. Ziyaretçilere sağlıklı alışveriş keyfi sunulması için Sanko Park alışveriş merkezi girişinde doğru maske takma uygulaması titizlikle kontrol ediliyor, termal kameralar ile ateş ölçümü ve sosyal mesafe kurallarına uyum konusunda denetim gerçekleştiriliyor, belirli aralıklarla ziyaretçiler el dezenfektasyon işlemi yapmaları için uyarılıyor.
Virüs ve bakterilere karşı koruma sağlayan klima santrallerinin dezenfektasyon işlemlerinin sıklığı artırılırken, alışveriş merkezi içerisinde yüzde 100 taze hava sirkülasyonu sağlanıyor.
Hava kalitesinin yükseltilmesi ile ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamı sunulmuş oluyor.

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