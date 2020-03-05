Sanko Şirketleri Gap Tarım Fuarı’nda

SANKO Holding’in iş ve tarım makineleri sektörlerindeki şirketleri Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makineleri ile Asko Claas Tarım Makineleri, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenen 11’inci Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nda (GAPTARIM) ürünlerini çiftçilerle buluşturdu.

SANKO Holding’e bağlı iş ve tarım makineleri sektörlerindeki şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği destekleriyle düzenlenen fuara katıldı. Açılışını Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan’ın yaptığı fuar, 7 Mart’a kadar gezilebilecek.

MST İş ve Tarım Makineleri Genel Müdürü Aydın Karlı, Başak Traktör Pazarlama Yöneticisi Oğulcan Karaibrahim ve ASKO CLAAS Satış Temsilcisi Volkan Türk, standı ziyaret eden Vali Gül ve beraberindekilere sergilenen ürünler hakkında bilgi verdi.

Az yakıt tüketiyor

Başak Traktör Pazarlama Yöneticisi Oğulcan Karaibrahim, fuarda 5120 dahil olmak üzere yedi modeli çiftçilerin beğenisine sunduklarını söyledi. Ziyaretçilere 2047, 2060, 2075, 2080, 2090 ile 2110 tek ve çift çeker Başak modellerin tanıtımını yaptıklarını belirten Karaibrahim, “Traktörlerimiz genel özellikleriyle kendi sınıflarında en az yakıt tüketimi olan traktörlerdir. Yüzde 100 yerli üretim ve yedek parça konusunda ulaşımı kolaydır” dedi.

Başak Traktör modellerinin ekonomik olmasının yanında çiftçilerin her ihtiyaçlarına yanıt verebilen ürünler olduğuna dikkat çeken Karaibrahim, “Fuarda tanıtımını yaptığımız 5120 model traktörümüz, 32 ileri 32 geri şanzımanıyla çiftçinin çalışma esnasında uygun vites aralıkları bulabilmesine imkân sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Az yakıt tüketimi konusunda çok iddialı olduklarını anlatan Karaibrahim, “Traktörlerimiz az yakıt tüketiminin yanı sıra sağlamlığı ile de çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Türkiye’nin her bölgesinde traktörlerimiz bulunuyor. 47 HP’den 120 HP’ye kadar modellerimizi çiftçilerimize sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"Traktörümüzü bölge çiftçisine tanıtıyoruz"

ASKO CLAAS Satış Temsilcisi Volkan Türk, fuara, distribütörü oldukları Alman tarım makineleri Claas’ı tanıtmak amacıyla katıldıklarına vurgu yaptı. “Tucano 320 modeli biçerdöverimizi ve Arion 510 model 125 HP traktörümüzü bölge çiftçilerimizin ayağına getirdik” diyen Türk, şöyle devam etti:

“Fuarda Claas’a olan ilgi gayet iyi durumda. Satıştan ziyade Claas’ı tanıtmak için buradayız. Claas tarım makineleri ve ekipman üretiminde dünya lideri bir marka. Yüksek teknoloji ürünlerini bölge çiftçilerinin dokunarak ve inceleyerek görmesini sağladık. 2017 yılından bu yana SANKO Holding Claas’ın Türkiye distribütörü. Kaba yem sektöründe çalışan silaj makinesi Claas Jaguar modeliyle Türkiye pazar lideriyiz. Hedefimiz Türk tarımına azami katkıyı sunmaktır. "

MST’De operatör konforu ve rahatlığı ön planda

MST İş ve Tarım Makineleri Genel Müdürü Aydın Karlı, fuarda 6 serisi bekoloder (kazıcı yükleyici), telehandler (teleskopik forklift) ve ekskavatörleri tanıttıklarını söyledi. İlk ve tek yerli üreticisi oldukları telehandlerin 7 metreden 17 metreye kadar farklı metre ve tonajlarda ürettiklerini kaydeden Karlı, “Fuarda ayrıca 2017 yılında pazara sunduğumuz 22 ve 30 ton kapasiteli paletli ekskavatörlerimizi sergiliyoruz. Operatör konforunu ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Makinelerimizin tercih edilme sebebi yakıt ekonomisi ve müşteri memnuniyetidir” ifadelerini kullandı.

"Son teknolojiye sahibiz"

Hem üretim teknolojileri hem de makinelerde kullandıkları ekipmanların dünyada son teknolojiye sahip olduğuna vurgu yapan Karlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sayede makine verimliği ve yakıt sarfiyatında avantaj sağlayarak, tercih sebebi oluyoruz. MST İş ve Tarım Makineleri, Türkiye’nin 55 noktasında kurulu yaygın hizmet noktası ile müşterilerine kesintisiz yedek parça ve servis hizmeti sağlıyor. Parça bulunabilirlik oranımız yüzde 100’lere yaklaşmış durumda. Ayrıca makinelerde kullanılan diğer ataşmanlarımızı da fuarda sergiliyoruz.”

Başak traktör

Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör’ün Adapazarı’ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip.

Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.

Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör’ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit modeli bulunuyor.

Claas ekipmanlar

CLAAS 1913 yılında kurulan dünyanın önde gelen tarımsal mühendislik ekipmanı üreticilerinden biridir. Merkezi, Almanya Westfalia, Harsewinkel’de bulunan şirket, biçerdöver satışlarında Avrupa pazarının lideridir. CLAAS, başka bir büyük ürün grubu, kendi yürür silaj makineleri alanında dünya lideridir. CLAAS aynı zamanda traktörler, balya makineleri ve hasat makineleri ile dünya çapında tarım mühendisliğinde en iyi performansa sahip bir firmadır.

MST iş makineleri

SANKO’nun iş makineleri sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep’teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. SANKO çatısı altında MST markalı olarak üretilen ekskavatör, kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.

SANKO Holding

SANKO Holding’in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği SANKO, tekstil, enerji, çimento, ambalaj, tarım ve iş makineleri, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor.

GAP Tarım Fuarı

4 Mart’ta açılan 11’inci Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, 7 Mart’a kadar gezilebilecek. Toplam 150 marka ve firma temsil edildiği fuarda, tarım makineleri, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alıyor. Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon’dan firmalar ürünlerini sergiliyor.

Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek üyelerinden ziyaretçilerin geleceği fuarı 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

