SANKO Üniversitesi büyümeye devam ediyor

Sani Konukoğlu Vakfı tarafından, 2013 yılında sağlık temalı bir üniversite olarak kurulan SANKO Üniversitesi, Türkiye’nin sağlık geleceğine katkı sağlamak için büyümeye devam ediyor.

Uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve sunduğu uygulama olanaklarıyla SANKO Üniversitesi bünyesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) kuruluyor. SHMYO’da Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere dört bölümde eğitim verilecek.

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, “Gerek teknolojik gerekse fiziki altyapısıyla, deneyimli ve dinamik bir ekibin sağladığı eğitimle, sağlık profesyonellerini SANKO farkıyla yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Gaziantep’te aktif 88 sağlık kuruluşu bulunduğunu ve bu yıl açılması planlanan bin 875 yataklı şehir hastanesi çalışmalarının da devam ettiğini anımsatan Prof. Dr. Özkur, şunları kaydetti, “Bu hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının daha işlevsel hale getirilebilmesi ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için yardımcı sağlık personeline duyulacak ihtiyacı karşılamak önemlidir. Sağlık temalı üniversite olarak kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bulunuyor. Bu fakültelerde görevli akademisyenler tarafından SHMYO’da eğitim verilmesi planlanmaktadır”.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü

Prof. Dr. Özkur, ameliyathane teknikerinin, cerrahi malzeme ile aletlerin kullanıma hazır hale gelmesini, ameliyatların steril olduğu kadar güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan, bu işlemler sırasında hekimin uygun bulduğu durumlarda ameliyat ekibine yardımcı olan sağlık personeli olduğunu söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında ameliyathane teknikeri ihtiyacı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, şöyle konuştu, “Gaziantep ve civarındaki Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Diyarbakır illeri dikkate alındığında Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Gaziantep ve Şanlıurfa’daki iki devlet üniversitesinde bulunuyor, vakıf üniversitelerinde bulunmamaktadır. İki üniversitenin toplam kontenjanı 72’dir ve tüm kontenjanlar dolmuştur. Üniversite hastanemizde mikro cerrahi dahil özellikli ameliyatların yapılabildiği, istendiğinde yapılan ameliyatların kamera ile kaydedilebildiği ve/veya uzaktan izlenerek eğitim yapılabildiği 10 adet tam donanımlı ameliyathane bulunmaktadır”.

Anestezi Bölümü

Prof. Dr. Özkur, anestezi teknikerinin uzman hekimin yardımına ihtiyaç duyacağı (anestezi işleminin güvenli başlatılması, bitirilmesi, ameliyat süresince hastanın yaşamsal verilerinin izlenmesi) işlemlerden sorumlu sağlık personeli olduğunu bildirdi.

Teknikerlerin ameliyathane ortamında görev alan, anesteziye ait ekipmanlara hakim, güç, dikkat ve sabırla görevlerini yerine getirmelerini gerektiren personel olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkur, bu programda öğrencilere teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim verilmesinin, alanında aranan niteliklere sahip, tam donanımlı anestezi teknikerleri yetiştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

İlk ve Acil Yardım Bölümü

Acil Tıp Teknikerinin hayati risk taşıyan hastaya ya da yaralıya ilk müdahalede bulunan ve sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlayan sağlık personeli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkur, 112 Acil Çağrı Merkez ve İstasyonları, acil servis ve ambulans hizmeti sunan sağlık kuruluşları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev yapabildiklerine vurgu yaptı.

Bu programda uzman kadronun katkılarıyla gerçekleştirilecek uygulama ağırlıklı eğitimlerle öğrencilere pratik kazandırılmasının hedeflendiğini anlatan Prof. Dr. Özkur, “Üniversite hastanemizin Acil Servis Ünitesi her tür müdahalenin yapılabildiği (İnme merkezi, Kalp Merkezi, Organ Nakli merkezi, vb.) hasta yoğunluğu fazla merkez olup, bu bölümde eğitim alacak öğrencilerin iyi bir eğitim almalarına imkan sağlayacak kapasitededir” ifadelerine yer verdi.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü

Tıbbi görüntüleme teknikerinin, tıbbi görüntüleme cihazlarını amacına uygun ve doğru biçimde kullanan sağlık personeli olarak tanımlayan Prof. Dr. Özkur, sözlerini şöyle tamamladı, “Tıbbi görüntüleme teknikeri radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), kemik mineral dansitometrisi çekimleri ve manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapabilir. Bu programda uzman kadronun katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitimlerle öğrencilere pratik kazandırılması da hedeflenmektedir. Üniversite hastanemizin Radyoloji Bölümü son teknoloji cihazlara sahiptir ve bu cihazlar yardımı ile tüm radyolojik işlemler yapılabilmektedir.”

